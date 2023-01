Docentes en Apure cumplen tres días de protestas para exigir una vida digna

Los educadores de los municipios San Fernando, Biruaca, Pedro Camejo, Achaguas, Rómulo Gallegos y Muñoz en el estado Apure, cumplieron este jueves 12 de enero, tres días de protesta en las calles de la entidad llanera, con la finalidad de exigir al régimen de Nicolás Maduro una vida digna.

María Eugenia Díaz // Corresponsalía lapatilla.com

Lluvia Tovar, docente nacional en el estado Apure con 18 años de servicio, lamenta la situación económica del gremio educativo del país, ante los salarios pulverizados por la inflación y en medio de un sistema opresor que los somete a aumentos del precio de la gasolina, los productos y el alza criminal del dólar.

“Quienes no quieren salir a protestar, deben estar enchufados y estar muy cómodos o tienen un bozal que no les permite salir a las calles para rechazar las acciones gubernamentales en contra del gremio. Pareciera que se está buscando la extinción de la sociedad venezolana y de los poderes públicos, que deberían garantizar una buena vida y estabilidad a la sociedad civil que trabaja para tener un mejor país”, dijo para lapatilla.com la profesora Tovar, indignada ante la desidia de algunos maestros activos, jubilados y pensionados que no participan en las acciones de calle.

Tovar cree que parece que quienes se niegan a protestar, no le duele sus hijos. “¿Hoy, ustedes, le dieron desayuno a sus hijos?, ¡Yo no pude darle a la mía! Tengo el estómago vacío, no pude ni tomar una taza de café, porque el miserable sueldo que cobré ayer, el equivalente a 18 dólares, no me permitió comprarlo, a pesar soy docente V con doctorado. Un docente raso no puede comprar nada, porque devenga entre 150 a 200 bolívares al mes”, agregó.

La profesora apureña le pregunta a la ministra de Educación: “¿Cuánto gana? ¿Por qué ignora la súplica de los educadores del estado Apure y la discusión de la contratación colectiva? ¿Por qué no se sienta a discutir un verdadero contrato que pueda dignificar la labor educativa?”

“El llamado es a la consciencia, a los maestros, debemos elevar nuestra voz, defender nuestros derechos y a luchar por una vida digna, porque el pilar fundamental para el crecimiento de un país es la educación. No podemos permitir que la educación siga pisoteada por el gobierno al tener gente mediocre en las instituciones, que no hablan ni opinan y no disciernen sobre las políticas del gobierno en contra del pueblo”, enfatizaron los maestros durante la protesta.

Tovar, actual supervisora, ha recibido denuncias por parte de educadores, quienes han recibido amenazas por parte de las autoridades educativas por el simple hecho de que están plegados a las actividades de calle.

“Son presionados a través de mensaje de texto, el levantamiento de actas, al llevar listas de asistencia en los actos oficiales y realizar fotografías a los docentes participantes para aplicarles un psico-terror, para que el docente se sienta solo y amenazado constantemente”, dijo.

Los manifestantes aseguran que se sienten burlados por el régimen de Nicolás Maduro, y lamentan que mayoría de los maestros apureños no han reaccionado ni despertado del letargo rojo.