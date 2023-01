Reportan la suspensión de todos los vuelos en EEUU por un fallo informático

Click to share on Google News (Opens in new window)

Desde la Administración Federal de Aviación estadounidense comunicaron que su sistema de Avisos para Misiones Aéreas sufrió problemas de funcionamiento.

Por rt.com

Todos los vuelos fueron suspendidos este miércoles en EE.UU. por un fallo en el sistema informático de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés), reportan medios locales.

“La FAA está trabajando para restablecer su sistema de Avisos para Misiones Aéreas. Ahora estamos realizando comprobaciones de validación finales y recargando el sistema”, reza una publicación en su cuenta de Twitter. El organismo señala que “las operaciones en el Sistema Nacional de Espacio Aéreo se ven afectadas”.

Todos los vuelos actualmente en el cielo son seguros para aterrizar. Los pilotos verifican el sistema NOTAM antes de volar. Un aviso para misiones aéreas alerta a los pilotos sobre pistas cerradas, cortes de equipos y otros peligros potenciales a lo largo de una ruta de vuelo o en un lugar que podría afectar el vuelo.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.

Operations across the National Airspace System are affected.

We will provide frequent updates as we make progress.

— The FAA ?? (@FAANews) January 11, 2023