Brendan Fraser se apunta a hacer una nueva película de “La Momia”

Brendan Fraser está más que dispuesto a volver a interpretar a Rick O’Conell, el aventurero protagonista de La Momia. Eso es al menos lo que ha dicho en una entrevista. Se refiere, por supuesto, a la franquicia de películas que comenzó en 1999, no al reboot protagonizado más recientemente por Tom Cruise (y que no estaba tan mal como muchos dicen).

Por: Gizmodo

Cuando le preguntaron por un posible reboot de aquella serie de películas, Fraser dijo: “No se ningún detalle jugoso, pero lleva siendo una cuestión en el aire desde hace algún tiempo ya”. Las franquicias nunca mueren, y la de La Momia se extendió a nada menos que cinco películas. A la original le siguieron El Retorno de la Momia en 2001, El Rey Escorpión en 2002, La Momia: La tumba del emperador dragón en 2008, y El Rey Escorpión 2 ese mismo año. Fraser explicaba a Deadline que la clave principal de esa saga siempre ha sido la diversión.

Cuando le preguntaron específicamente sobre su retorno a la saga, Fraser dijo: “No me opongo a ello. No conozco a ningún actor que no quiera trabajar, y nunca he sido tan famoso y he tenido tan poco trabajo como ahora, así que que cuenten conmigo”.

