El emotivo cumpleaños de Jeremy Renner en el hospital: buenas noticias y el saludo de “los Avengers”

El sábado, Jeremy Renner recibió el mejor regalo para su cumpleaños 52, si tenemos en cuenta que, una semana, el primer día del año lo sorprendió de la peor manera. El actor, que el primero de enero sufrió un accidente con una máquina removedora de nieve mientras intentaba ayudar a uno de sus familiares a mover su vehículo luego de una fuerte nevada en Lake Tahoe, Nevada, donde reside, ayer fue trasladado desde la unidad de cuidados intensivos dónde estaba internado hasta una habitación común para continuar con su recuperación.

Por La Nacion

En un video difundido por sus fanáticos en las redes se puede ver cómo Renner, acompañado por su madre y su hermana, es llevado en una camilla a través de los pasillos del hospital mientras con una mano en alto saluda al personal de guardia. El viernes, para despedirse de quienes lo atendieron en cuidados intensivos luego de las dos intervenciones a las que tuvo que ser sometido por las heridas sufridas en el accidente, el actor de Hawkeye posteó una historia en su Instagram agradeciendo con una foto de él mismo rodeado de los profesionales médicos, su madre y su hermana que lo acompañan en el proceso de recuperación. “Gracias al renombrado equipo de la unidad de cuidados intensivos por el comienzo de este viaje”, escribió Renner.

Jeremy Renner released from intensive care, he is transferred with his family. ???? pic.twitter.com/Dgn6QHQV3q

— Jeremy Renner Net (@JRennerNet) January 7, 2023