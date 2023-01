Los “oscuros” secretos y la historia del dueño de OnlyFans

Click to share on Google News (Opens in new window)

OnlyFans es definida en la actualidad como una plataforma en la cual un usuario puede acceder a contenido multimedia exclusivo de creadores a cambio de una suscripción paga.

Por eltiempo.com

Este portal se ha enfocado, principalmente, en el contenido sexual y explícito y ha sido el escenario en el cual distintas personalidades han podido ganar mucha fama y mover enormes sumas de dinero.

De acuerdo con la revista económica ‘Business Insider’, OnlyFans tuvo un total de 932 millones de dólares en activos durante el año 2021, gracias, en gran parte, al porcentaje que la plataforma le cobra a los creadores de contenido por cada suscripción.

Y es que este fenómeno es lógico teniendo en cuenta que la industria pornográfica es una de las más lucrativas en internet. Según cifras del FBI, el porno generó más de 100 mil millones de dólares durante el mismo año.

Sin embargo, los inicios de OnlyFans distan mucho del fenómeno mundial que es en la actualidad pues, en sus orígenes, la plataforma era una herramienta más polifacética y estaba enfocada en todo tipo de contenido por suscripción, principalmente utilizada por artistas independientes.

Todo eso cambió luego de la llegada de Leo Radvinsky, un empresario y productor de cine para adultos ucraniano-estadounidense quien, en el año 2018, compró el 75 por ciento de la plataforma y, poco a poco, fue cambiando de enfoque a OnlyFans, hasta convertirla en lo que es hoy en día.

En la actualidad, pese a que se sepa mucho sobre este negocio, se conoce muy poco sobre la historia del magnate que resignificó el negocio del contenido para adultos y lo llevó a otro nivel.

