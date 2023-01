Taxistas colombianos, víctimas del “matraqueo” militar en Venezuela tras reapertura del puente fronterizo

Tras el paso de vehículos particulares y taxis venezolanos y colombianos por el puente internacional, Atanasio Girardot, varios taxistas colombianos han denunciado en su gremio presuntas irregularidades que han tenido que enfrentar en los municipios fronterizos de Táchira, cuando han cruzado la frontera para prestar un servicio.

Corresponsalía lapatilla.com

Este miércoles en horas de la mañana, un taxista colombiano denunció que al pasar por el nuevo puente un funcionario militar le habría cobrado 10 mil pesos (Más de 2 dólares) para permitirle ingresar a Venezuela.

“Me siento muy disgustado, agarro una carrera sobre el Anillo Vial (Cúcuta), la llevo para el pueblo Tienditas (Ureña, Venezuela), voy pasando la guardia venezolana, me raquetean el carro hasta donde más no pueden y tras de eso no llevo nada, solo llevaba un servicio y el guardia venezolano me quita 10 mil pesos”, narró el taxista s de la línea “La Mancha Amarilla” de Cúcuta.

Continuó denunciando ante su gremio, “le dije, señor agente no sea así que la carrera la traigo por 15 mil pesos, no sean así de injustos tampoco y dijo, deje pal´ fresco y si no a oríllese ahí adelante, pues que más le toca a uno dejarse intimidar de esos guardias venezolanos, que ellos quieren hacer con el servicio público de Colombia lo que les da la gana ya los carros blancos (taxis venezolanos) acá en Colombia no los molestan para nada”.

Igualmente, Carlos Bastos, representante del gremio de taxistas en Cúcuta, informó que, según un acuerdo entre las autoridades de ambos países, a partir de hoy los taxis venezolanos podrán ingresar a Colombia con carreras y retornar vacíos y del mismo modo deberán hacer los taxistas colombianos, quienes podrán traer un servicio a Venezuela y regresar vacíos, “así para que haya un equilibrio”, acotó

Expresó que esta medida fue implementada luego que en Cúcuta se evidenciara en los últimos días que al parecer taxistas venezolanos “estaban haciendo carreras acá en Cúcuta, ofreciendo servicio para San Cristóbal, acabando nuestro gremio”.

Por tanto, enfatizó que son más de ocho mil ochocientos taxis que prestan servicio en la ciudad de Cúcuta a todos los ciudadanos, por lo que exige que se cumpla la nueva medida de no llevar pasajeros desde los lugares que no corresponden y a su vez, que los funcionarios en Venezuela presten la debida seguridad a los colombianos que cruzan la frontera y no les hagan cobros irregulares.