El exabrupto de un reconocido periodista de EEUU que fue celebrado en Rusia

El periodista y analista político Tucker Carlson criticó al presidente ucraniano Volodomir Zelensky tras su visita a Washington y posterior discurso ante el Congreso de EE.UU. En plena transmisión en vivo para FOX News, Carlson se deshizo en críticas e insultos dirigidos hacia el jefe de Estado.

Por La Nacion

Empezó por apuntar contra la vestimenta del mandatario. “Hasta donde sabemos, nadie se dirigió al Congreso de los Estados Unidos con una sudadera, pero lo aman mucho más de lo que te aman a ti”, dijo a los espectadores. Acto seguido, se refirió al verdadero “objetivo” detrás de la comparecencia de Zelensky.

“El objetivo era adular al gerente del club de striptease [en referencia el presidente de Ucrania] y entregarle miles de millones de dólares más de nuestra propia economía”, aseguró de manera ácida. Y reiteró una vez más, con tono amenazante: “Zelensky se vistió como el gerente de un club de striptease”.

“Llegó a la Casa Blanca y no hizo más exigir dinero. Y, sorprendentemente, nadie lo echó. En cambio, hicieron todo lo que él quiso. Es difícil, de hecho puede ser imposible, imaginar un escenario más humillante para nuestro país. Esto no es más que sadomasoquismo”, reprochó para terminar.

Tucker Carlson: Zelensky shows up to DC looking like a strip club manager and demanding money. Our aging leadership class will give him billions from our crumbling economy pic.twitter.com/aIvgiQvkJ0

— Benny Johnson (@bennyjohnson) December 22, 2022