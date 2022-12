El árbitro de la final del Mundial habló de polémica alrededor del gol de Messi: la foto que pone en jaque la queja de Francia

Posteado en: Deportes, Titulares

Szymon Marciniak brindó una conferencia de prensa en la que respaldó su decisión de convalidar el tanto del capitán de la selección argentina.

Por infobae.com

Pasan los días pero la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia continúa en el centro de la escena. Luego del revuelo mundial que se generó producto de una publicación en un diario francés sobre un supuesto error del árbitro polaco Szymon Marciniak al no anular el tercer gol del combinado albiceleste, el juez brindó una conferencia de prensa en la que mostró una foto que pone en jaque la queja de los galos.

“Según el reglamento, el segundo gol de Lionel Messi, en la prórroga, debería haber sido anulado”, remarcó el periódico L’Equipe, al mismo tiempo que compartió una foto en la que se pudo ver al defensor Jules Kounde intentando, sin éxito, despejar una pelota que ya había traspasado la línea de fondo. Para argumentar su postura, el medio en cuestión se basó en un tuit de un usuario que publicó una foto del reglamento oficial, pero no de la FIFA sino de la Liga Inglesa (The FA).

Szymon Marciniak durante la conferencia de prensa

Durante una conferencia de prensa en su país, el juez principal del partido se defendió. “Lo que dicen los jugadores importa. Los franceses agradecieron tras el partido, estaban satisfechos con el arbitraje. Todos se acercaron, se dieron la mano, dieron las gracias, intercambiaron algunas palabras. Tuve una charla con Hugo Lloris y Olivier Giroud. Y Kylian Mbappé me abrazó inesperadamente. Estaba muy triste y decepcionado por la pérdida. Creo que fue un gesto tan humano. También lo abracé y traté de consolarlo, le dije que es un jugador destacado que ganó el campeonato hace cuatro años”, comenzó su relato.

Con respecto a la jugada de Messi, advirtió: “Los franceses no mencionaron esta foto, donde se puede ver como hay siete franceses en el campo cuando Mbappé marca un gol. Nada que decir, sobre todo porque en la oportunidad perdida de Kolo Muani al final del partido, varios suplentes siguen en el área de juego. En primer lugar, para sancionar esa situación debería afectar el juego. ¿Cuál fue el impacto de los muchachos que se levantaron y saltaron al campo?”. Mientras esbozó estas palabras el juez mostró en la pantalla de su celular una jugada similar a la del tercer gol argentino.

“ Hay periódicos serios y aquellos que buscan rumores. Amigos, grandes árbitros de Francia, me han escrito. La recepción fue genial. Muchos profesionales y futbolistas nos han enviado felicitaciones y Kylian Mbappé dijo que éramos grandes árbitros. Hemos llegado al techo de cristal, pero aún quedan cosas por hacer”, añadió.

Tomasz Listkiewicz, encargado del VAR, se mostró en la misma línea: “Las reglas del juego no son un código penal. No se puede analizar todo literalmente. Lo más importante es el espíritu del juego. Por ejemplo, existe la regla de que el juego no puede continuar sin un banderín de esquina. Imaginemos que la bandera está rota y no hay repuesto. Bueno, ¿qué diría Szymon que en la página 30 de las reglas hay tal disposición y cancelamos la final del campeonato mundial? (…) El espíritu del juego, la tradición y las pautas que no rompen las reglas, pero añaden algo a la interpretación en alguna parte, son lo más importante. Durante los campeonatos tuvimos varias charlas donde Pierluigi Collina decía que si el arbitraje consistiera en saberse de memoria las reglas del juego, habría varios cientos de millones de árbitros excelentes en el mundo. Todos pueden aprender 150 páginas, pero como puede ver, no hay tantos de estos jueces destacados, porque no se trata de eso”.

La jugada que reclamó Francia (REUTERS/Dylan Martinez)

Para cerrar, Marciniak también hizo referencia a la jugada que reclamaron los galos sobre el final del partido por una supuesta falta de Enzo Fernández; aunque el polaco se mantuvo firme en su postura de que Marcus Thuram había simulado. “El VAR de la final, a cargo de Tomasz Kwiatkowski, dijo que el equipo revisó el incidente que involucró a Thuram e intuitivamente se inclinó por anular mi decisión en el campo, pero después de analizar las repeticiones concluyó que la decisión principal fue correcta y estuvo de acuerdo en continuar el juego”, concluyó.