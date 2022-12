Juez desestimó una demanda de Samark López para tratar de levantar sanciones

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un juez federal concedió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) el poder desestimar una demanda introducida por el empresario venezolano Samark López, presunto testaferro del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, que buscaba levantar las sanciones y acusaciones en su contra de cometer delitos de supuesto narcotráfico.

Por: Tal Cual

El periodista de Associated Press, Joshua Goodman, indicó en sus redes sociales el 21 de diciembre que el empresario Samark López argumenta que el señalamiento de la Justicia de EEUU sobre su papel como un supuesto capo de la droga por tener vínculos con El Aissami es «caprichosa y arbitraria», ya que a su juicio nunca ha sido acusado de narcotráfico.

Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo con sus argumentos. Goodman refiere que el abogado que representa a López, Erich Ferrari, perdió recientemente un caso similar luego de presentar una demanda en nombre del oligarca ruso Oleg Deripaska.

NEW: Federal judge grants @USTreasury request to dismiss a complaint filed by Venezuelan tycoon Samark Lopez seeking to lift narcotics sanctions imposed in 2017. pic.twitter.com/jAtUWBXuS4

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 21, 2022