Fernanda Sosa, la influencer que impulsa a sus seguidores a perseguir sus sueños

Posteado en: Curiosidades

Prepararse a través de todos los medios disponibles y trabajar para cumplir sus sueños personales es el mensaje que quiere hacer llegar a sus más de 1 millón de seguidores en redes sociales Fernanda Sosa Cardozo, modelo, actriz e influencer nacida en Uruguay.

“Nunca dejen de perseguir los sueños, eso es lo que quiero inculcar, hoy en día no es necesario que termines tus estudios, sino que con un “teclazo” en tu computadora puedes aprender de todo y más, entonces la preparación en todos nosotros para enfrentar este camino es muy importante”, señaló en entrevista la modelo que en 2009 ganó el concurso Miss Atlántico Uruguay.

Antes del éxito que ha cosechado en las redes sociales, Fernanda Sosa participó en pasarelas en Milán, en la semana de la moda de Nueva York, entre otras campañas internacionales con personalidades de la industria fashionista como Alberto Zambelli y Antonio Urzi.

“Soy de Uruguay de la ciudad de Salto que se ubica a 500 kilómetros. A los 18 años me mudo a Montevideo donde estudié mi carrera universitaria de psicología, es decir, actualmente soy licenciada en psicología y consecutivamente también aproveché para cumplir mi sueño que era trabajar en televisión, hacer modelaje”, recordó.

A los 19 años, tras vivir la experiencia de los concursos de moda, se tomó un año para conocer el mundo, lo que le permitió vivir en Milán, donde conectó con agencias de modelaje y trabajó con diferentes marcas.

“Al regresar a mi país continué con mis estudios, paralelo a mi carrera, los terminé como pude, pero mi meta siempre fue cumplir mis sueños”.

Posteriormente desarrolló proyectos de televisión en Uruguay, Argentina y Perú, y entre 2012 y 2021 se enfocó en desarrollar su propia agencia y escuela de modelos FS Models, tanto en Uruguay como en Miami.

“Cuando finalizo mi carrera, yo necesitaba cumplir otras metas en mi carrera personal, entonces decidí mudarme a Miami, donde decidí presentarme a un casting de televisión y fue donde tuve suerte porque venía solo a probar suerte”, señaló.

Al llegar a Miami Fernanda, tomó clases de español neutro y de inglés, y fue presentadora de televisión.

“Hace pocos meses abrí mi canal de YouTube en donde muestro un poco más de mi vida personal tales como viajes, así como mi faceta fashionista, A partir de mi canal de YouTube puedo mostrarme tal cual soy, un poco diferente a lo que muestro en Instagram donde son más fotos de moda o eventos, en YouTube muestro mi vida más de cerca y fue así como empecé a trabajar conmigo misma en las redes y ser mi propia empresa”, dijo.

Tras llegar a Miami hace cuatro años, vivió una etapa muy difícil, sin embargo logró impulsar su carrera con la firme convicción de convertir sus sueños en realidad.

“Yo me vine con dos valijas y mi perro a Miami, y aunque tenía mis ahorros pasé de pagar un hotel a pagar un alquiler de habitaciones hasta que por fin pude tener mi propio departamento. Fue muy difícil, muy sufrido esos años, pero la verdad hoy estoy sentada en mi departamento, con las cosas que quiero y la felicidad de que sigo trabajando por mis sueños”, detalló.

Durante los meses de pandemia aprovechó para montar un estudio en su casa, lo que le permitió dedicar más tiempo a la producción de sus contenidos.

Para la producción de su canal de YouTube ha contado con el apoyo de un equipo de colaboradores con quienes trabaja desde hace años y que actualmente se reunieron con ella en Miami.

“Vamos a hacer algo más que Instagram, yo quiero mostrarme tal cual soy, no que mis seguidores vean solo cosas de moda, sino mis diversas facetas pues tengo otros hobbies: a mí me gusta cocinar, me gusta salir a pasear, viajar, probar nuevas comidas, me gusta salir de shopping, me gusta mostrar a mi perro el cual es muy chistoso”, dijo.

Próximamente tiene programado ir a Punta del Este para que todo el mundo pueda ver de qué se trata su país, su cultura, su gente y sus tradicionales comidas. “Creo que es algo muy atractivo para todas las edades”, consideró.

“Yo trato de influenciar que querer es poder, que los sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando trabajes en ellos, es lo que quiero transmitir a mi comunidad, sobre todo a las mujeres que pueden ser autosuficientes con las redes sociales, que hoy en día no necesitas encontrar un trabajo para ir a una oficina durante ocho horas, si te gusta el medio, si te gusta hablar con la gente, es una actividad donde ganas dinero y que lo puedes desarrollar desde la comodidad de tu casa”, finalizó.

