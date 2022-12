Actriz venezolana fue estafada en plena época navideña: Le sacaron todo el dinero de la cuenta

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El talento que ha demostrado Juliette Pardau en cada una de las producciones colombianas en las que ha participado la han hecho merecedora del debido reconocimiento, ya que su trabajo ha sido adelantado con esfuerzo y dedicación, a pesar de venir de Venezuela y contar con poco reconocimiento actoral a su llegada a tierras cafeteras.

Por Infobae

La actriz ha participado en producciones como Pa’ quererte, La nieta elegida y recientemente se convirtió en la pajarita en la nueva versión de Hasta que la plata nos separe.

Hace poco, la actriz presentó un inconveniente con su entidad bancaria, luego de que unos estafadores se comunicaran con ella, afirmando ser personal que trabajaba para Davivienda y estos le indicaran que había sido una de las beneficiadas para que le devolvieran el IVA.

Los amigos de lo ajeno comenzaron a enredar a la actriz para que entregara sus datos personales y después de surtido todo este trámite, la venezolana procedió a entregar un código que llegó a su celular. Fue en ese momento en el que los estafadores accedieron a su cuenta bancaria y le desocuparon los fondos que tenía.

“Les cuento que voy caminando al banco… Ya sé que me van a decir Juliette usted tan boba, cómo no se va a dar cuenta de que eso lo hacen. Me acaban de pegar una estafada señores, a través del ‘supuesto’ teléfono rojo de Davivienda y cuando contesté la llamada no me fijé del número telefónico”, indicó inicialmente la actriz.

Adicionalmente, la actriz pidió a sus seguidores tener mucho cuidado con estas llamadas, pues los estafadores tienen todo el papel aprendido y calificó la actuación de la mujer que la llamó “digna de merecer un India Catalina”.

Y agregó: “Me dijeron que era beneficiaria de una devolución del IVA y eso no existe, sacaron todo el dinero de la cuenta les digo (…) Realicé la solicitud del dinero vía telefónica y honestamente Davivienda no tendría por qué devolvérmelo”, indicando que la grabación cuando se comunica con dicha entidad bancaria advierte que no se hacen devoluciones del IVA.