El momento en que un piloto sale expulsado de un avión mientras se estrella contra el suelo (Video)

El increíble momento en que el piloto sale expulsado de un avión de combate furtivo estadounidense de 80 millones de libras esterlinas cuando se estrella contra la pista

Por The Sun

Traducción libre de lapatilla.com

Este es el increíble momento en que un piloto es expulsado de un avión de combate furtivo estadounidense F-35B Lightning II durante un aterrizaje forzoso en una base aérea naval estadounidense.

La salida de emergencia ocurrió en la Base de Reserva Conjunta de la Estación Aérea Naval en Fort Worth, Texas, y aún se desconoce la condición del piloto.

El avión de combate furtivo de 100 millones de dólares ha sido parte de la Fuerza Aérea de EEUU desde 2015 y ha sufrido problemas con su aterrizaje vertical.

Las extraordinarias imágenes mostraban a la aeronave descendiendo sobre la pista, flotando lentamente como un helicóptero aterrizando. Tan pronto como el avión aterrizó, inmediatamente rebotó en el aire, moviéndose hacia adelante antes de caer en picada al suelo.

El avión perdió el equilibrio y giró 180 grados, con columnas de humo saliendo de debajo. Cuando pareció estabilizarse, el piloto salió disparado de la cabina con un paracaídas a cuestas y se deslizó hasta el suelo.

Lockheed Martin, productor de aviones y contratista de municiones, reconoció el accidente en un comunicado.

Lockheed Martin construye jets en las instalaciones que comparten una pista con la base de la Marina. El innovador avión realizó su primer vuelo en 2006, pero ha estado plagado de problemas en los últimos años.

En 2018, la Royal Air Force inició una investigación tras un tubo defectuoso en el avión que provocó su accidente.

Sin embargo, el avión supersónico tiene reconocimiento internacional por sus capacidades supremas de guerra y ha puesto nervioso a Vladimir Putin durante su campaña en Ucrania.

El avión de clase mundial también fue desplegado por Estados Unidos para ayudar a aplastar el control de ISIS en Irak y Siria.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO

— Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022