Así funcionaba la trama “Qatargate”: dinero y regalos a cambio de lavar la imagen del reino

A los implicados en el escándalo «Qatargate» se les va soltando le lengua. Según asegura el rotativo belga «Le Soir» y el italiano «La Repubblica», Francesco Giorgi, pareja de Eva Kaili, confirmó en su declaración ante el juez la trama de sobornos tanto de Qatar como de Marruecos y ha involucrado de manera directa a Pier Antonio Panzeri, el ex eurodiputado italiano para el que había estado trabajando como asistente. En esta declaración, Giorgi exculpa a Kaili. Asegura que su pareja no sabía nada de esta presunta trauma fraudulenta para blanquear la imagen del país árabe a cambio de dinero y regalos. Una versión que va en línea con la defendida por los letrados de la ya ex vicepresidenta de la Eurocámara. «Lo he hecho todo por un dinero que no necesitaba», ha llegado a declarar. Giorgi tan sólo pide que su pareja sea excarcelada para que puede cuidar de la hija de ambos, de tan sólo uno año y medio de edad. En el domicilio que compartía la pareja, muy cerca del Parlamento Europeo, se encontraron 150.000 euros en metálico y medallas de oro. En una maleta que llevaba el padre de Kaili, la Policía belga encontró 600.000 euros.

Después de comparecer ante el Consejo de la Eurocámara este pasado miércoles, Panzeri y Giorgi continuarán encarcelados al menos un mes más. Una huelga en la prisión en la que se encuentra bajo arresto impidió que Kaili acudiera a la vista, que se ha retrasado hasta el próximo día 22 de diciembre.

Además, el asistente del Parlamento Europeo también ha inculpado al eurodiputado belga Marc Tarabella, cuyo domicilio fue registrado el pasado sábado (un día después de los arrestos de los principales implicado en la trama).

No se sabe si los agentes encontraron algún tipo de material comprometido, pero todo indica que las fuerzas de seguridad necesitan encajar más piezas del puzle para proceder a su detención. Al tener inmunidad parlamentaria, se necesita probar flagrante delito para ser encarcelado. Esta inmunidad también puede levantarse de manera provisional si la justicia belga decide pedir al Parlamento Europeo el suplicatorio, el mismo procedimiento empleado en el caso del expresident Carles Puigdemont. En todo caso, los investigadores siguen estudiando el material informático encontrado tanto en los domicilios particulares como en los despachos de la Eurocámara en las sedes de Bruselas y Estrasburgo.

Nuevos implicados

Dentro de las novedades del caso, Giorgi también ha acusado al eurodiputado para el que trabajaba actualmente antes de su detención, Andrea Cozzolino. Otra eurodiputada que se encuentra bajo el ojo del huracán es Marie Arena, una de cuyas asistentes trabajaba para la fundación que Panzeri puso en marcha cuando no fue reelegido como eurodiputado en 2019. Cozzolino forma parte de la delegación para las relaciones con el Magreb y Arena es miembro de la subcomisión de derechos humanos. Dos grupos que ahora mismo se encuentran bajo máxima sospecha. Aunque el foco mediático ha estado centrado estos días en la vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, todo indica que el verdadero cerebro de la trama es Panzeri quién trabajó para el Parlamento Europeo durante tres legislaturas, hasta 2019, y convirtió al joven Giorgi en su protegido.

