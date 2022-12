VIDEO: Amenaza de bomba obligó a evacuar teatro en Wisconsin durante concierto navideño

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Momentos de ingente tensión se vivieron el pasado sábado en horas de la noche en la localidad de Milwaukee, Estados Unidos, durante la realización de un concierto navideño a cargo de la reconocida cantante afro Patti LaBelle, pues las autoridades irrumpieron en el teatro para dar cuenta de la existencia de una amenaza de bomba en el lugar; un teatro con cerca de 2.500 asistentes.

Por Semana

Según reportan medios locales, la primera en ser desalojada del lugar fue la artista, quien fue sacada abruptamente del escenario cuando apenas había interpretado dos canciones, generando el desconcierto y la sorpresa de los asistentes.

Momentos después de ello, las bocinas del Teatro Riverside en la referida ciudad del estado de Wisconsin, volvieron a ser activadas para dar a conocer el llamado a desalojar el recinto, haciendo a su vez un llamado a la serenidad de los asistentes, quienes salieron del lugar en medio de la zozobra, pues no se había dado a conocer las razones de la ‘emergencia’.

Según recogen medios locales como el Milwaukee Journal Sentinel, la artista de 78 años salió del escenario a las carreras, tras haber sostenido una corta conversación con los que serían dos agentes de seguridad que le habrían informado sobre la situación.

De acuerdo con testimonios citados por medios locales, los hechos ocurrieron cerca de las 9:30 p. m., cuando apenas había transcurrido el inicio del concierto, y asistentes afirman que, al llegar a la calle, se encontraron con que la zona ya había sido acordonada, y los especialistas se aprestaban a hacer la evaluación del riesgo en el lugar.

Testimonios recogidos por medios locales afirman que pese a la amenaza, la evacuación se dio en calma, lamentando a su vez que alguien hubiese jugado con ese tipo de denuncias, advirtiendo que la eventual existencia de elementos explosivos en el lugar hubiese sido un tema muy grave.

#Milwaukee

Report of a bomb threat at the Patti LaBelle show at the Riverside Theatre in Milwaukee. Security escorts the singer off the stage. pic.twitter.com/FzMhbaWgqu

— Shane B. Murphy (@shanermurph) December 11, 2022