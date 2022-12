El escándalo que se destapó en la selección de Estados Unidos tras la eliminación del Mundial

Estados Unidos cumplió las expectativas en el Mundial Qatar 2022 al lograr superar la fase de grupos como segundo del Grupo B, detrás de Inglaterra, y caer en octavos de final a manos de Países Bajos. Los fanáticos del cuadro norteamericano disfrutaron del fútbol que desplegó su selección pero a medida que avanzaron los partidos hubo una queja que fue tomando mayor trascendencia: ¿Por qué no juega Giovanni Reyna? Considerado una de las máximas promesas de su país y que hasta tuvo la chance de representar a Argentina, hubo un conflicto puertas adentro de la concentración en Doha que lo privaron de sumar más minutos.

Por Infobae

El medio estadounidense The Athletic publicó un informe donde se aclaró que tuvieron acceso a distintas fuentes que solicitaron el anonimato ya que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto. La primera información que se filtró es que Reyna mostró una alarmante falta de esfuerzo en los entrenamientos previos al partido inaugural contra Gales el 21 de noviembre. La falta de intensidad por parte del futbolista se visualizó con caminatas de un lado a otro del campo durante una sesión de velocidad que provocó una gran frustración en el equipo.

La deficiencia de esfuerzo fue tan pronunciada que no estaba claro si Giovanni se estaba protegiendo de una lesión o simplemente se sentía frustrado por no ser titular en el debut. El drama aumentó cuando revoleó sus canilleras en la primera jornada de la Copa del Mundo al enterarse que no iba a ingresar desde el banco y continuó con otro entrenamiento a baja intensidad. Esto provocó que varios jugadores veteranos hablaran de manera privada con Reyna, entre ellos DeAndre Yedlin y Aaron Long. La situación parecía insostenible en la concentración hasta que el apuntado se levantó durante una sesión de vídeo y pidió disculpas a sus compañeros por su falta de compromiso.

El seleccionador Gregg Berhalter se refirió a la situación de Reyna sin nombrarlo en la Cumbre sobre Liderazgo Moral del HOW Institute for Society. “En este último Mundial, tuvimos un jugador que claramente no estaba cumpliendo con las expectativas dentro y fuera del campo. Como equipo, nos sentamos juntos durante horas para deliberar qué íbamos a hacer con este jugador. Estábamos listos para reservar un pasaje de avión y mandarlo a casa, así de extremo era. Y todo se redujo a que íbamos a tener una conversación más con él y parte de la conversación era cómo nos íbamos a comportar a partir de ahora”, detalló el entrenador.

Y agregó al respecto: “Pero la otra cosa que le dijimos fue: vas a tener que disculparte ante el grupo, pero vas a tener que decir por qué te disculpas. Va a tener que ser más profundo que simplemente: ‘Chicos, lo siento’. Lo que fue fantástico en todo esto es que después de que se disculpó, se levantaron uno por uno y dijeron: ‘Escucha, no ha sido lo suficientemente bueno. No has estado a la altura de lo que esperamos de un compañero de equipo y queremos ver un cambio’. Realmente se hicieron cargo del proceso. Y desde ese día no hubo problemas con este jugador”.

Berhalter explicó que estuvieron muy cerca de crear una de las noticias del Mundial. “Es difícil mandar a un jugador a casa. Iba a ser una gran polémica. Se habría estado leyendo sobre ello durante cinco días seguidos. Pero estábamos preparados para hacerlo porque no estaba cumpliendo los estándares del grupo, y el grupo también estaba preparado para hacerlo”, concluyó.

El técnico utilizó a Reyna de forma más significativa en la derrota de Estados Unidos ante Países Bajos el 3 de diciembre. Perdiendo 2-0 en el descanso, envió al atacante del Borussia Dortmund para el segundo tiempo y luego lo movió a la banda cuando ingresó el delantero Haji Wright. Giovanni no tuvo un gran impacto y terminó su primera Copa del Mundo habiendo jugado un total de 52 minutos, ya que Estados Unidos fue eliminado con sólo tres goles en cuatro partidos.