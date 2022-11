Desapareció en una feria y hallaron macabro hallazgo en su cuerpo días después: Querían que sufriera

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Eliana Pacheco tenía 24 años de edad y era mamá de una niña de nueve y un niño de 12 años de edad. El pasado domingo, la joven avisó a su madre que saldría de casa para ir a una feria de ropa -se iba a surtir para vender- en la localidad de Los Olmos en el partido de La Plata en Argentina, pero por la tarde dejó de responder los mensajes en su celular hasta que el móvil fue apagado y su familia no supo más de ella.

El Heraldo

“Ella siempre me avisa a dónde va o si va a llegar tarde, porque yo le cuido a los chicos. Es raro que haya apagado el celular y si se quedó sin batería, que no pida un cargador”, dijo Liliana, la mamá de Eliana, citada por el medio local La Nación.

Por días, tanto las cuatro hermanas y los dos hermanos de Eliana la buscaron desesperadamente, mientras su novio identificado como Maximiliano Videla quien está preso, también se mantenía pendiente del caso en su cuenta de Facebook donde aseguró que haría todo por encontrarla:

“Amor te juro que me siento destruido donde quieras que estés vida te juro que te vamos a encontrar boy (sic) a mover cielo y tierra cmo siempre te dije pero boy (sic) a encontrarte y vamos hacer nuestras vidas trankilos (sic) como keremos amor te juro que me siento vacío sin vs amor (sic) sos mi otra mitad sin vs no soy nada vida pero no boy (sic) a parar asta (sic) encontrarte te lo prometo amor aunke (sic) me cueste la vida”.

Pasarían cinco días desde la última vez que la familia de Eliana Pacheco tuvo contacto con ella cuando las autoridades argentinas encontraron el cuerpo de un mujer dentro de una zanja -baldío donde corre el agua-, el cual fue identificado como la joven madre de 24 años. Las indagatorias revelaron que la mujer había perdido la vida el mismo día en que desapareció, según la necropsia realizada.

Hubo un macabro hallazgo en el cuerpo de Eliana

La autopsia realizada a Eliana indicó que la mujer murió debido a una asfixia mecánica. Su cuerpo fue localizado alrededor de las 10:00 de la noche del pasado viernes. Las autoridades localizaron un macabro hallazgo en el cadáver de la mujer la cual tenía rollos de papel que fueron metidos dentro de su garganta.

Por lo anterior, la policía local señaló que la metodología que su utilizó para asesinar a la mujer apunta a que el objetivo fue causar sufrimiento a la víctima, por lo que se trató de una forma de tortura, así lo reveló la Fiscalía citada por el medio local:

“A partir de los hallazgos de la presente autopsia se puede inferir que la causa de la muerte fue debida a una insuficiencia respiratoria aguda, producto de una asfixia mecánica por sofocación, como consecuencia de la obstrucción de la vía respiratoria superior, por los bollos de papel”.

