Sebastián Yatra respondió sobre la brujería de Aleska Génesis

Luego de su presentación en los Latin Grammy 2022, evento que tuvo la oportunidad de realizarse en las Vegas, Estados Unidos. Varios medios de comunicación abordaron al cantante y le preguntaron sobre varios temas en los que ha estado envuelto.

Asimismo, manifestaron a Sebastián Yatra sobre sus pensamientos acerca de la mentada brujería que practicó la criolla y él fue uno de los nombrados en la mal llamada “lista negra” por las manos de la exnovia de Nicky Jam.

En este sentido, el intérprete de Devuélveme el corazón hizo énfasis en que eso es malo, y dijo que “Señoritas o señores, alguna vez ustedes alguna vez ustedes han hecho brujería… No lo hagan, no lo hagan. No, no, no, no, no, no hay que hacer esas cosas, hay que hacer las cosas desde el amor, desde el amor propio”.

Por su parte, el nativo de Colombia, dejó claro que practicar brujería va completamente opuesto a sus creencias religiosas al expresar el hecho no hacer o practicar ese acto.

