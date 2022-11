La razón detrás del misterio de las ovejas caminando en círculos durante 12 días, según un experto

Un científico dice que hay una posible explicación para el extraño fenómeno que involucra a un enorme rebaño de ovejas captado en una película caminando en círculos durante 12 días seguidos en China .

El espeluznante video, que fue publicado en Twitter la semana pasada por el diario estatal chino People’s Daily, muestra a docenas de animales dando vueltas y vueltas en una granja en la remota región de Mongolia Interior en China.

El tuit que acompaña a las imágenes espeluznantes aseguró a los espectadores que las ovejas están sanas, y el experto sugiere que también podría haber una razón muy natural detrás del comportamiento llamativo de los animales, que ha desconcertado y desconcertado a personas de todo el mundo.

“Parece que las ovejas están en el corral por largos períodos, y esto podría conducir a un comportamiento estereotípico, con vueltas repetidas debido a la frustración por estar en el corral y limitadas”, dijo Matt Bell, profesor del Departamento de Agricultura de la Universidad de Hartpury en Gloucester, Inglaterra, a Newsweek . “Luego se unen las otras ovejas, ya que son animales de rebaño, y se unen o se unen a sus amigos”.



El comportamiento social de las ovejas está dominado por la mentalidad de rebaño, que controla los movimientos de los animales y protege a los individuos de los depredadores incitándolos a huir del peligro como grupo, según el Manual Veterinario de Merck.

Las ovejas se habían estado moviendo en un círculo casi perfecto desde el 4 de noviembre. No está claro si se detuvieron para comer o beber o si todavía se movían al unísono hasta el lunes.

La propietaria de la granja de ovejas, identificada como la Sra. Miao, afirmó que el espeluznante rodeo de ovejas comenzó con solo unos pocos animales antes de que el resto del rebaño se uniera, informó Metro.

Aunque hay 34 corrales de ovejas en la granja, solo las ovejas en uno de los corrales, el número 13, se habían estado comportando de esta manera.

Algunos han especulado que el comportamiento de las ovejas también podría ser causado por una enfermedad bacteriana llamada listeriosis, también conocida como “enfermedad circular”.

La enfermedad puede transmitirse a través de alimentos, suelo o heces de animales contaminados. Causa una amplia gama de síntomas, que incluyen depresión, pérdida de apetito, fiebre, parálisis parcial y comportamiento de dar vueltas.

La listeriosis generalmente causa la muerte en animales infectados dentro de las 48 horas, por lo que no explica cómo las ovejas en China continuaron caminando en círculos durante 12 días.

