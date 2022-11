Guido Sosola: Fuerza Vecinal – UCV

Posteado en: Opinión

Ayer fue un día extremadamente duro en la ciudad de Caracas, porque al régimen se le ocurrió montar una tarima en Plaza Venezuela y movilizar a centenares de muchachos a través de las flamantes unidades autobuseras venidas del interior. La idea de celebrar el día del estudiante venezolano, caído después un buen palo de agua, le enredó tan injustamente la existencia a todos los citadinos.

Llegué a duras penas la Universidad Central, donde quedé en compartir un café con una gente amiga. Postergada la reunión de trabajo que tenía pendiente en las cercanías de Sabana Grande, me fui al auditorio Tobías Lasser de Ciencias, sólo por curiosidad: se me dijo que la FCU-UCV convocó un acto con motivo de la conmemoración que no se sintió en toda el alma mater, excepto la estridente tarima gubernamental.

Quedé impresionado de los tiempos que me ha tocado vivir, pues, con ausencia de la rectora que suponemos delegó en la vicerrectora académica que hizo presencia, junto al novísimo presidente de la llamada Comisión Nacional de Primarias, un par de diputados de la Asamblea Nacional de Guaidó y otro par de la de Rodríguez, el acto fue de una ridiculísima formalidad únicamente para escuchar a los cinco bachilleres que dirigen el gremio, militantes de Fuerza Vecinal, Cambiemos y Voluntad Popular, como ahí mismo se dijo. Todos coincidieron en un ataque sostenido contra la oposición, apenas uno dijo alguito del oficialismo, partiendo de algunas premisas: es necesario que cese el conflicto con el Estado, conseguir la paz, hacer unas primarias de la unidad absolutamente con todos que puedan corroborarla, y – no faltaba más – hacer prontamente las elecciones rectorales, sin preguntarse por la milésima de un instante sobre el artículo 10 constitucional.

Vaya eslogan, ellos no seguirán siendo “carne de cañón” y aseguran que fueron otras las circunstancias que operaron con las generaciones de 1928, 1958 y 2007, como la más perfecta justificación y excusa para asumir la conducta que los caracteriza, como una cabal expresión antihistórica del movimiento estudiantil. Sentí inmediatamente una profunda consternación, porque ellos no pueden conformar el liderazgo de relevo del país, comenzando con un dato, o quizá en el fondo no lo pretendan: no dijeron ni pío al ser allanada la universidad, ya que “técnicamente” nadie me puede decir que no lo fue.

Sólo en la perspectiva histórica puede verse el enorme retroceso que experimentamos al compás de los objetivos e intereses de la usurpación, respecto a la universidad que alguna vez estuvo llamada a escudar a la ciudadanía frente al socialismo del siglo XXI. Ahora, Fuerza Vecinal – UCV, descubre que existe el término “renovación”, aunque NPI tengan de ello: una visitadita a la hemeroteca los aleccionará.

@SosolaGuido