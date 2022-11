“Me da mucha tristeza”: Lo que dijo Norkys Batista por las críticas al Miss Venezuela 2022 (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La artista venezolana y protagonista de telenovelas, Norkys Batista, habló sobre el Miss Venezuela 2022 y la polémica que se ha suscitado tras la edición número 70 del certamen de belleza.

Por gossipvzla

En este caso, Batista quien obtuvo el puesto de primera finalista en el Miss Venezuela 1999 reveló que ella no asistió al evento el Poliedro de Caracas porque no fue invitada; sin embargo comentó que si le pidieron que participara en un video por el 70 aniversario del concurso del cual también ella fue parte.

Además, Batista añadió que no asiste al Poliedro desde que el último certamen que se había celebrado en 2013 cuando Migbelis Castellanos había sido electa como reina.

“Me da mucha tristeza que se enfoquen hoy en día en que el Poliedro no estaba full, me da mucha tristeza todo lo que se está escuchando después de tanta ilusión volver a ver un Miss Venezuela y que ahora la noticia se vuelque a qué, no estaba full, no estaba lleno, a que la Miss no era la que tenía que ganar. Toda la vida se sabía quién iba a ganar, yo sabía que Martina iba a ganar en mi año, yo le dije, eso no es una noticia nueva, eso siempre ha sido así”, explicó.