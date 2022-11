Emblemática luchadora de la WWE vuelve al ring cinco años después de lesión que casi la dejó paralizada

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La estrella de la lucha libre Saraya, conocida en la WWE como Paige, regresó al ‘ring’ este sábado en el marco del evento Full Gear 2022 de la empresa All Elite Wrestling (AEW), y derrotó a Britt Baker, una de las máximas estrellas de la compañía.

Por RT

Aunque no se disputaba el oro en este enfrentamiento, obtener la victoria tuvo un significado especial para Saraya, pues representó su regreso triunfal casi cinco años después del combate que se creía que había terminado con su carrera.

En 2016, durante un combate de la WWE la luchadora sufrió una dura lesión del cuello que la dejó fuera del ‘ring’ por más de un año. Luego de someterse a una operación regresó al cuadrilátero, y en diciembre del 2017 volvió a sufrir una durísima lesión cuando durante un combate recibió en la espalda una patada ‘dropkick’ para la que no estaba preparada y se derrumbó.

A consecuencia del golpe, Paige dejó de sentir sus pies y caía al suelo cada vez que intentaba levantarse. Tras ser sometida a una revisión, los médicos de la WWE concluyeron que no podrá regresar al ‘ring’. El año siguiente anunció que ponía fin a su carrera como luchadora, aunque siguió participando en los ‘shows’ de la WWE. En julio de este año abandonó la empresa y meses después se unió a la AEW, donde anunció que los doctores le habían permitido volver a luchar.

.@Saraya makes her return to the ring right now at #AEWFullGear LIVE on PPV!

?https://t.co/ufkkXQBJsy pic.twitter.com/HVqOg6aLfX

— All Elite Wrestling (@AEW) November 20, 2022