Cómo lucen los protagonista de “El diario de la princesa” 21 años después de su estreno

Dónde están y cómo lucen los protagonista de “El diario de la princesa”

Dónde está ahora el elenco de Princess Diaries: transformación irreconocible al papel de The Crown y cambio de carrera sorprendente

Por The Sun

Traducción libre de lapatilla.com

Se ha anunciado una tercera película de la serie, escrita por la escritora de Supergirl, Aadrita Mukerji, aunque la protagonista, Anne Hathaway, aún no se ha subido a bordo.

Anne encabezó un elenco de caras nuevas y actores establecidos en la película adolescente original de Disney, estrenada en 2001, y la secuela de 2004. La película, que también protagonizó Julie Andrews, sigue a una adolescente que descubre que es la heredera al trono de una tierra lejana.

Desde entonces, algunos de los personajes principales han disfrutado de brillantes carreras en Hollywood, mientras que otros han evitado ser el centro de atención.

Desde premios Oscar hasta ceremonias de drogas alucinógenas, revisamos el elenco y vemos lo que han estado haciendo desde entonces.

Anne Hathaway

Después de algunos papeles en televisión, la gran oportunidad de Anne Hathaway fue interpretar a Mia Thermopolis en The Princess Diaries. Pero después de filmar su secuela, la actriz asumió papeles más adultos en Brokeback Mountain y una pasante de revista en la película de 2006 The Devil Wears Prada.

Recientemente se reveló que solo fue elegida para el papel de moda después de que otras ocho actrices lo rechazaron, “fui la novena opción para Devil Wears Prada. ¡Pero lo tengo! Aguanta ahí, nunca te rindas”.

Pero justo cuando su carrera estaba despegando, se vio afectada por un gran revés en su vida amorosa. Su novio, el magnate inmobiliario Raffaello Follieri, fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel después de defraudar a los inversores por 50 millones de dólares en 2008. Anne tuvo que devolver todas las joyas que el italiano le había comprado y terminó la relación.

La marea comenzó a cambiar para la actriz después de ganar un Oscar por su interpretación de Fantine en la versión de 2012 de Les Miserables. Más recientemente, Anne, de 39 años, protagonizó una aterradora nueva versión de 2020 de The Witches de Roald Dahl y el drama Armageddon Time.

Vive en Nueva York con su marido, el actor Adam Schulman, y sus dos hijos, Jonathan y Jack.

Anteriormente, Anne insinuó que estaría feliz de hacer una tercera parte. En 2019, dijo que “Hay un guión. Quiero hacerlo. Julia quiere hacerlo. Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerlo. Todos realmente queremos que suceda”.

Julie Andrews

Famosa por interpretar a María en The Sound of Music, Julie parecía haberse retirado en 2001. La actriz se había retirado después de una operación fallida en sus cuerdas vocales en 1997 dejara a la soprano sin poder cantar, “cuando me desperté de una operación para extirpar un quiste en mi cuerda vocal, mi voz para cantar se había ido. Entré en una depresión. Sentí que había perdido mi identidad”.

Su papel como la reina Clarisse en The Princess Diaries la vio regresar a su primera película de Disney desde Mary Poppins, filmando en el mismo escenario de sonido que la película de 1964. Andrews cantó públicamente por primera vez desde la cirugía en la secuela de The Princess Diaries de 2004. Los miembros del equipo contaron cómo lloraron cuando logró la primera toma.

Desde entonces, Julie se ha apegado principalmente a la actuación de voz con papeles en Shrek 2, Despicable Me y Enchanted. El año pasado hizo la voz en off de Lady Whistledown en el drama de época de Netflix Bridgerton.

Ahora, con 87 años, vive en Long Island, Nueva York, y tiene un podcast, Julie’s Library, con su hija Emma Walton.

Heather Matarazzo

La actriz Heather ya había protagonizado Scream 3, The Devil’s Advocate y la película independiente Welcome to the Dollhouse antes de interpretar a Lilly, la mejor amiga de Mia. En 2015 que todavía tenía buenos recuerdos de la película, pero admite que desde entonces ha tenido problemas para encontrar papeles.

Después de filmar la secuela de la película, Heather se declaró gay, ignorando las advertencias que le hizo Hollywood, “me dijeron que estaría arruinando mi carrera, pero ¿qué es una carrera si tengo que ocultar quién soy? Recuerdo sentirme tan bien recibido por mis compañeros queers cuando salí del armario”.

Heather, ahora de 39 años, se casó con su novia comediante, Heather Turman, en 2018.

Después de aparecer en la película de terror Hostel II en 2007, Heather admitió que tocó fondo después de meses de audiciones fallidas. Por consejo de su terapeuta, viajó a Costa Rica para experimentar con la droga alucinógena ayahuasca, “llegué al punto en que pensé, si esto no funciona, no sé qué voy a hacer”.

A principios de este año protagonizó la última película de Scream, con Neve Campbell.

Mandy Moore

La estrella del pop adolescente Mandy Moore consiguió su primer papel importante en una película interpretando a la acosadora de secundaria Lana en The Princess Diaries. Su éxito Candy ya había alcanzado los diez primeros en las listas del Reino Unido, pero Mandy, que ahora tiene 38 años, pasó a la actuación con un pequeño papel en Doctor Dolittle 2.

Después de The Princess Diaries, lanzó dos álbumes de estudio y asumió pequeños papeles actorales en Cómo conocí a vuestra madre y Anatomía de Grey. En 2010, interpretó el papel de Rapunzel en el éxito de taquilla de Disney de 2010, Enredados.

En 2015, su matrimonio de seis años con el músico Ryan Adams se vino abajo después de que Mandy afirmara que el músico supuestamente era abusivo emocionalmente, “su comportamiento controlador esencialmente bloqueó mi capacidad para hacer nuevas conexiones en la industria durante un momento muy crucial y potencialmente lucrativo: toda la mitad de mis 20 años”.

Después de su divorcio, la estrella ganó un Globo de Oro por la serie de Amazon Prime This Is Us y el año pasado lanzó su séptimo álbum Silver Landings. En 2018, Mandy se casó con el cantante californiano Taylor Goldsmith después de conocerlo después de que ella publicara en su Instagram que era fanática de su banda, Dawes.

Tuvieron su primer hijo juntos, el bebé August, en febrero de 2021 y un segundo hijo, Oscar, el mes pasado. Recientemente anunció que se tomaría un descanso de la actuación.

Sandra Oh





La actriz canadiense Sandra Oh electrificó nuestras pantallas en el drama de BBC Three Killing Eve junto con Jodie Comer. En The Princess Diaries interpretó a la subdirectora de la escuela secundaria Gupta, quien adula al personaje de Julie Andrews, The Queen.

El año pasado, admitió que no había visto la película desde que salió en el programa de chat BBC One de Graham Norton. Pero la línea de su personaje “Viene la reina” se convirtió en tendencia TikTok el año pasado, y los fanáticos recrearon la escena en la aplicación de video.

Sandra, que ahora tiene 50 años, interpretó a la Dra. Cristina Yang en Grey’s Anatomy de 2005 a 2014.

Ganó un Globo de Oro y un premio del Screen Actors Guild en el 2019 por su papel de Eve Polastri.

Erik Von Detten





Josh, el interés amoroso de Anne Hathaway en la película, fue interpretado por Erik Von Detten. El hombre de 39 años, que hizo la voz de Sid en Toy Story 3, dejó la actuación para trabajar en ventas, “la naturaleza voluble del empleo como actor simplemente no era lo suficientemente consistente para mí. Afortunadamente, simultáneamente cuando las cosas comenzaron a desacelerarse en la actuación a los 20 años, se me presentó otra oportunidad con una compañía en la que comencé a trabajar a los 25 años. Y he estado en esa compañía desde entonces”.

Hace teatro amateur en Santa Mónica, California, donde vive con su esposa Angela, su hija Claire de tres años y su hijo Thomas, de uno.

Confesó que su notoriedad en Princess Diaries ha ayudado a conseguir que su esposa, agente de bienes raíces, haga algunos tratos comerciales, “ella obtendrá bastante actividad en sus redes sociales que se atribuye parcialmente a mí. Es todo muy positivo. Creo que ayuda a los negocios, y a ella le encanta”.

Héctor Elizondo





Héctor Elizondo era un buen amigo del difunto director de las dos películas de Princess Diaries, Garry Marshall, quien produjo Happy Days y Mork and Mindy.

Antes de 2004, había protagonizado la mayoría de las películas de Garry, incluidos los éxitos de taquilla de Julia Roberts y Richard Gere. Incluso fue nominado a un Globo de Oro por su papel de gerente de hotel en Pretty Woman en 1991.

En las películas de Princess Diaries interpretó a Joe, el guardia de seguridad real y más tarde el interés amoroso de Julie Andrews. Después de la película, continuó trabajando con Marshall en las películas New Year’s Eve en 2011 y Mother’s Day en 2016.

En 2011, participó en la comedia de situación de Tim Allen Last Man Standing en los EE. UU. La serie, transmitida por Fox en los Estados Unidos, está transmitiendo actualmente su novena y última temporada.

Héctor, que ahora tiene 85 años, dijo anteriormente que le gustaría participar en una nueva versión de Princess Diaries, pero con una directora después de la muerte de Marshall en 2016.

Roberto Schwartzmann





Nacido en una famosa familia de cineastas, Robert es sobrino de Francis Ford Coppola y primo de Nicholas Cage. Su hermano menor es el actor de Grand Budapest Hotel y Fargo, Jason Schwartzman.

En Princess Diaries, interpreta al hermano mayor de Lilly y al enamoramiento de Mia, Michael Moscovitz. Después de la película, la banda de su escuela secundaria, Rooney, firmó con Interscope Records y abrió para Weezer y The Strokes. La banda incluso tuvo un cameo en la serie dramática para adolescentes The OC en 2004.

En la secuela, el interés amoroso de Mia fue reemplazado por Chris Pine, quien interpretó a Nicholas, ya que Robert estaba ocupado de gira. Mientras disfrutaba de una carrera musical, Robert, de 39 años, también incursionó en la dirección. Escribió, dirigió y protagonizó la película Dreamland en 2016 y lanzó la comedia romántica The Argument el año pasado.

Pero el director independiente dijo que todavía le encantaría participar en una reunión de Princess Diaries.

Carolina Goodall





A pesar de su acento estadounidense en The Princess Diaries, la actriz Caroline, de 62 años, es de hecho británico-australiana. Disfrutó de una carrera teatral en el Reino Unido con la Royal Shakespeare Company antes de dirigirse a Hollywood. Fue elegida por Steven Spielberg para interpretar a Moira Banning junto a Robin Williams en la película Hook de 1991.

Dos años más tarde, el legendario director la eligió como Emilie Schindler en la película ganadora del Oscar, La lista de Schindler.

En Princess Diaries, interpretó a la madre de Anne Hathaway, Helen Thermopolis O’Connell, quien ocultó su realeza a su hija. La actriz dijo que recuerda los inicios de su carrera y siente nostalgia, “creo que los años 90 fueron, en retrospectiva, una de las ‘edades de oro’ de la realización de películas y tuve mucha, mucha suerte de ser parte de eso”.

En 2015, actuó junto a Kate Winslet en The Dressmaker y al año siguiente en la historia real Un gato callejero llamado Bob. También consiguió un pequeño papel interpretando a una amiga de la Reina Madre, Lady Doris, en la primera temporada de The Crown.

Ahora se ha dedicado a la producción, trabajando en la película de Brian Cox The Bay of Silence en 2020.