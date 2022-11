Son hermanos y jugarán el Mundial de Qatar separados: la historia de Iñaki y Nico Williams

El 23 de junio de 2010 en el estadio Soccer City de la ciudad sudafricana de Johannesburg Jerome vistió la camiseta número 20 de Alemania y Kevin Prince lució la 23 de Ghana. Era la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo y Alemania ganó 1 a 0. El 21 de junio de 2014 en el estadio Arena Castelao de la ciudad brasileña de Fortaleza Jerome vistió la camiseta número 20 de Alemania y Kevin Prince lució la 9 de Ghana. Era la segunda fecha del Grupo G de la Copa del Mundo y empataron 2 a 2. Alemania y Ghana volvían a verse las caras: también los Boateng. Habían sido las únicas dos veces en que dos hermanos jugaron en contra en un Mundial. Podrá repetirse el asterisco en Qatar 2022.

Por infobae.com

Prince Boateng nació en Ghana y se mudó a Alemania en la década del ochenta: escapaba del torbellino político social, de un nuevo golpe militar y se refugiaba en el Reinickendorfer Füchse, un equipo de fútbol de Berlín que le costaba para sostenerse económicamente. En 1987, fruto de una relación con una mujer llamada Christine, nació su primer hijo: Kevin. En 1988, fruto de una relación con una mujer llamada Nina, nació su segundo hijo: Jerome.

Prince los abandonó. Los hermanos vivieron sin referencias paternas en las casas de sus respectivas madres. Jerome se crió en un barrio berlinés de alto nivel adquisitivo. Kevin no: su infancia la vivió en Wedding, un humilde barrio obrero donde formó un carácter rebelde y desafiante. Sus tatuajes, sus vaivenes y sus controvertidas salidas de clubes contrastan con la personalidad sobria y serena de su hermano. Jerome decidió defender la selección de la nación de su madre. Kevin, que incluyó en su identidad el nombre de su padre, eligió los colores de su herencia paterna. Mantuvieron un trato cordial, apenas eso. Los saludos fríos en las ceremonias previas a los partidos graficaban cierto resquemor.

Los Williams podrán integrar el club de los Boateng: hermanos rivales en Mundiales. Uno es Iñaki. El otro es Nico. Los dos nacieron en ciudades distintas de España, a donde habían llegado desde Ghana sus padres en calidad de refugiados. “Yo veía las noticias, la gente jugándose la vida y le preguntaba: ‘¿Cómo llegaron ustedes?’. Y ella, siempre: ‘En avión, en avión’. De niño te crees todo lo que dice tu madre. Pero a medida que me hacía mayor, más consciente de las cosas, algo me hacía ruido. Y un día, seriamente, le dije: ‘Mamá, quiero saber la verdadera historia: por qué, cómo, cuándo, por dónde’. Y me lo contó. Pero si no le pregunto seguiría sin contárnoslo”, recordó Iñaki, en diálogo con El Correo.

El mayor nació en Bilbao el 15 de junio de 1994. Tiene 28 años. El menor nació en Pamplona, hacia donde se había desplazado la familia para que Iñaki cursara la escuela primaria, el 12 de julio de 2002. Tiene 20 años. El mayor usa la 9. El menor usa la 11. Los dos son delanteros, los dos juegan en el Athletic de Bilbao. El viernes 11 de noviembre Luis Enrique incluyó a Nico en los 26 seleccionados para representar a España en Qatar. El lunes 14 de noviembre Otto Addo incorporó a Iñaki en los 26 elegidos para representar a Ghana en Qatar. La Roja integra el grupo E y competirán contra Alemania, Japón y Costa Rica, mientras que las Estrellas Negras van por el grupo H y jugarán ante Portugal, Corea del Sur y Uruguay.

El 29 de mayo de 2016 en el estadio AFG Arena de la ciudad suiza San Galo, Iñaki Williams ingresó en el minuto 60 por Marco Asensio. España le ganó 3 a 1 a Bosnia y Herzegovina en un partido preparatorio para la Eurocopa de ese año. Fue el debut en la selección mayor del mayor de los hermanos Williams. Seis años después, el 5 de julio de 2022, en sus redes sociales el delantero del Athletic de Bilbao anunció: “Hoy comienza un gran reto. A partir de hoy defenderé la camiseta de Ghana, con mis valores por bandera, dejándome la piel cada minuto y dando siempre lo mejor de mí. Soy uno más de The Black Stars”.

“Cada paso que damos en la vida tiene un significado, una evolución, una mirada al futuro que a su vez deja una huella, un legado. Mis padres me han inculcado siempre unos valores basados en la humildad, el respeto y el amor. Ellos me han enseñado la forma que tengo de afrontar la vida en esta lucha constante por seguir creciendo y trabajando para mejorar como persona y como profesional. Por eso mismo siento que ha llegado el momento de encontrarme con mis raíces y conmigo mismo. Y con todo lo que África y Ghana significan para mi familia y para mí”, expresa en el video, donde agrega que quiere “devolver a Ghana una pequeña parte de lo que nos ha dado y lo que ha contribuido en mí como persona, como hijo, como hermano”.

Iñaki reconoció haber estado en el país de sus padres solo dos veces. “De niño, con 2 años, que ni me acuerdo; y, antes de la pandemia, de vacaciones un mes. Al principio se me hizo raro, pero fue muy emotivo ver el ambiente y los lugares de los que me habían hablado. Tenemos nuestras raíces, nuestra historia familiar. No sabemos lo que es vivir en África, pero los valores y la cultura de mis padres son parte de mi identidad y eso es algo que nunca voy a olvidar. Sé lo que han sufrido mis padres y sé que han pasado hambre”.

Nico contó que ese viaje a la tierra de sus padres fue determinante para la decisión de Iñaki: “Mi hermano pensó mucho en eso, en si ir con la selección o con Ghana pero lo que le marcó fue el viaje que hicimos en verano allí. Ver a toda la gente le hizo dar el gran paso de decantarse por la selección de Ghana, asumir ese rol en el que ojalá le vaya bien y meta muchos goles”. En una entrevista conjunta que le dieron a Marca contó que su hermano le dijo que había tomado la elección de jugar por Ghana en una charla privada. “Yo quiero que mi hermano triunfe en Ghana y en el Athletic”, respondió. “Estamos cumpliendo sueños que ninguno de los dos podía imaginar hace poco. ¡Estamos a punto de jugar una Copa del Mundo!”, celebró Iñaki.

Se llevan ocho años. Sus padres estaban poco en su casa porque tenían que trabajar. El mayor debía cuidar del menor. “Hemos pasado mucho tiempo juntos mientras crecíamos. Muchas veces le he tenido que echar la bronca. Era muy exigente”, remarcó Iñaki. En la habitación él dormía arriba y Nico abajo. Había una tele. Apareció una playstation que el mayor le regaló al menor. Cuando se enteraron de las citaciones, llamaron a su madre que estaba en Ghana. “Estaba súper contenta y muy orgullosa de nosotros. Nadie se podía imaginar que esto nos pudiera pasar”, recordó Nico. Son los hermanos que pueden replicar en Qatar 2022 el antecedente que solo pertenece a los Boateng.