VIDEO: Abuelo y nieta murieron por balas perdidas de tiroteo en México

Un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en el estado de Zacatecas le quitó la vida a una menor de edad y a su abuelo.

De acuerdo con los reportes, poco después de la medianoche del pasado 11 de noviembre, ambos estaban dentro de su vivienda, ubicada en el Barrio Negro, en la cabecera municipal de Loreto, cuando fueron alcanzados por las balas perdidas de un tiroteo por parte de criminales de dos bandos que se disputan el territorio limítrofe con el estado de Aguascalientes.

Incluso, en redes sociales vecinos de Loreto compartieron videos donde se escucha cómo disparan indiscriminadamente.

Por la mañana, varias fachadas de casas y vehículos lucieron perforadas. Además, se confirmó que el abuelito, identificado como Rogelio Castro, y su nieta Coraline, de solo cinco años, a quien estaba cuidando, fueron asesinados.

Hasta el momento, ni las autoridades municipales ni estatales se han pronunciado al respecto.

Quienes sí lo hicieron fueron sus familiares y vecinos, pues entrevista con medios locales los calificaron como ciudadanos alegres y amables.

Detallaron que Caroline era muy bailarina en las ferias del pueblo y que solía acompañar a su abuelo en estos eventos, en los que se dedicaba a vender elotes.

Su asesinato ha conmocionado a pobladores del municipio, quienes exigieron a las autoridades garantizar la justicia en este caso y la seguridad en la región, al aseverar que las balaceras son cada vez más intensas y frecuentes.

“Dónde quedó la tranquilidad de este pueblo en el cual se podía andar hasta ciertas horas de la noche sin ningún pendiente, donde los niños podían salir a jugar y los papás no sentían temor por ellos. No sólo Loreto, si no todo Zacatecas (es) estado sin ley, municipios sin ley, donde pueden más los malos que los buenos, ¡qué tristeza que sea así!”, expuso Bertha Vásquez quien se identificó como habitante de este municipio.

“Ojalá más gente alzara la voz: ¡con los niños no!, con las personas inocentes no. ¡Qué tristeza y qué impotencia, pero también qué pena de gobernantes que sólo ven sus conveniencias y no por la gente que les da de comer. Loreto llora y pide ni uno más”, añadió.

En tanto, la organización de madres feministas Nantzin Zacatecas llamó a no normalizar el asesinato de niños y niñas en México, exigió justicia y recordó que Zacatecas es el tercer estado más peligroso para las infancias.

“¡Justicia para Caroline!”, externó.

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), con base en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de este año suman 68 casos de homicidio con arma de fuego en contra de niñas, niños y adolescentes.

De enero a septiembre de 2022, se registraron 627 homicidios con arma de fuego de personas de entre 0 y 17 años de edad en el país (103 mujeres y 524 hombres), lo cual representa un aumento de 6.8 por ciento con respecto al número de homicidios con arma de fuego en contra de niñas, niños y adolescentes que tuvieron lugar en los mismos meses de 2021, un total de 587.

Durante estos nueve meses, los estados con mayor cantidad de homicidios con arma de fuego de personas de 0 a 17 años de edad fueron Guanajuato con 101 casos; Michoacán con 89; y Zacatecas con 68 homicidios.