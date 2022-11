Mbappé reveló qué le dijo Macron para renovar con el PSG

Posteado en: Deportes, Titulares

Kylian Mbappé fue el protagonista de una de las principales novelas en el mercado de pases. Al joven delantero se le acababa el contrato con el Paris Saint Germain y el poderoso Real Madrid lanzó toda su artillería para intentar ficharlo. Sin embargo, tras varios meses de negociaciones, el atacante se decantó por aceptar la oferta del conjunto parisino para ir en búsqueda de la primera Champions League de su historia.

Por Infobae

Durante una entrevista con Sports Illustrated, el oriundo de Bondy develó el diálogo que mantuvo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el cual ayudó a inclinar la balanza en favor del PSG. “Hubo varias llamadas entre ambos. Hubo conversaciones en diciembre, enero, febrero, marzo… “, comenzó su relato entre risas.

“[Macron] llamó y dijo: ‘Sé que quieres irte. Quiero decirte que también eres importante en Francia. No quiero que te vayas. Tienes la oportunidad de escribir la historia aquí. Todo el mundo te quiere’”, manifestó. Y luego, añadió: “Dije que lo apreciaba, porque es realmente una locura. El presidente te llama y quiere que te quedes”.

Vale recordar que en su momento, el mandatario expresó que “Creo que es mi responsabilidad, como presidente, defender el país”. La prensa local, en su momento, expresó que el dirigente político quería que el futbolista continuase en la Ligue 1 para que sea una de las principales caras de Francia en la antesala a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sobre su decisión de seguir en el conjunto de la capital, el goleador destacó: “En París el libro es completamente blanco. ¡Qué oportunidad! Tienes que pensar diferente. Por supuesto era más fácil ir al Real Madrid. Pero tengo esta ambición. Soy francés. Soy un hijo de París, y ganar en París es algo realmente especial, realmente especial. Escribe tu nombre en la historia de tu país de por vida. Para nosotros es un gran mensaje, porque cuando anuncié que me quedo, muchas cosas cambian en la mentalidad de la gente. La gente comienza a decir: ‘Sí, no necesitamos salir. No es necesario que abandones el país’”.

“Eso cambió mi vida. Después de ese Mundial, todo fue diferente, porque todo el mundo miraba. Y cuando haces algo bueno es una locura después”, dice. “Era famoso antes del Mundial, pero no así. Se volvió loco. Me tomó algún tiempo [aprender] a mantener la calma”, comentó a la hora de rememorar su muy buena actuación en el Mundial de Rusia 2018, donde Les Blues ganaron su segunda Copa del Mundo (la primera fue en 1998, año de nacimiento de Kylian).

Aunque es una de las principales figuras que posee el plantel dirigido por Didier Deschamps, Mbappé reconoció durante la entrevista que pasó por su cabeza la posibilidad de no vestir más la camiseta de su Selección producto de los dichos raciales que sufrió tras la eliminación en la Eurocopa de 2020. “Dije, ‘No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono. No voy a jugar’. Pero después, tomé una reflexión con toda la gente que juega a mi alrededor y me anima, y creo que no fue el buen mensaje para rendirme. Porque creo que soy un ejemplo para todos”, contó. “Esta es la nueva Francia. … Es por eso que no renuncié a la Selección. Porque es un mensaje para la generación joven para decir: ‘Somos más fuertes que eso’”, agregó

“Me siento francés porque nací en Francia y me dieron esta oportunidad de crecer normalmente. La gente piensa muchas cosas sobre los suburbios sin ir allí. Allí aprendí muchos valores. Cuando hablo de esto con la gente no creen que sea real cuando digo: ‘Sí, no hay problema ahí. No hay. Es como en todas partes’”.