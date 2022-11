Continúa el misterio tras el hallazgo de gemelos recién nacidos muertos en patio residencial de Nueva York

Parecía un caso sencillo dada la amplia cantidad de pistas y muestras de ADN: dos gemelos recién nacidos abandonados muertos en una zona residencial de alto tráfico en El Bronx (NYC). Y sin embargo, dos años después nadie ha sido detenido.

Por El Diario NY

Los infantes fueron hallados a plena luz la tarde del 9 de noviembre de 2020 por el superintendente de un edificio de apartamentos ubicado en College Avenue y East 172 St. En ese momento los funcionarios de la policía de Nueva York dijeron que los video del área no captaron a quién había arrojado la bolsa con los cuerpos de los bebés, que estaban desnudos y muertos por lo menos de 12 horas cuando fueron encontrados.

El departamento de policía adoptó a los gemelos de alguna manera y los nombró Zeke y Zane, recordó esta semana ABC News. “La gente se referiría a ellos como John Doe 1 y John Doe 2, pero sabíamos que eran algo especial”, dijo la detective Brianna Constantino.

Once meses después del macabro hallazgo finalmente los sepultaron, en septiembre del año pasado. Fueron enterrados sin haber sido identificados oficialmente, sin pistas sobre quiénes fueron sus padres ni cómo terminaron arrojados entre la basura en un patio residencial en 1460 College Avenue, vecindario Claremont.

Two years ago, behind a Bronx building, the bodies of two infants were discovered. Till this day, there are still no leads on this case. A vigil was held for babies Zeke and Zane while @nypddetectives still work towards bringing closure in this incident. pic.twitter.com/KOH89TxQah

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 10, 2022