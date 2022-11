Aaron Carter no descansa en paz: Se publica música inédita y un libro de memorias no autorizado

Posteado en: USA

Cuando aún no se ha cumplido ni una semana de su muerte a los 34 años, Aaron Carter (Tampa, EE UU) no puede descansar en paz. El equipo administrativo del cantante ha criticado el lanzamiento “obscenamente irrespetuoso” y “no autorizado” de las memorias inacabadas de la difunta estrella, así como la publicación de música inédita. “En los pocos días posteriores al fallecimiento de nuestro querido amigo, hemos estado tratando de pasar nuestro duelo y procesarlo, al mismo tiempo que hemos tenido que lidiar con el lanzamiento, obscenamente irrespetuoso y no autorizado, de un álbum, un sencillo y un libro”, escribe en un comunicado oficial Taylor Helgeson, de Big Umbrella Management, y que recogían este 10 de noviembre medios estadounidenses como Page Six y New York Post.

En el mismo comunicado, el equipo de Carter exige que se retire todo el material publicado ahora y pide que no se vuelva a publicar nada más, ya sea música o cualquier otro material, sin la autorización de la familia y de ellos mismos. “Este es un momento para el duelo y la reflexión, no para el acaparamiento despiadado de dinero y la búsqueda de atención. Les pediríamos a las partes responsables que eliminen el contenido antes mencionado y que no se publique más contenido sin la aprobación de su familia, amigos y asociados”, prosigue la nota.

Además del equipo del artista, la exnovia de Carter, la cantante y actriz Hilary Duff, también se ha manifestado sobre la publicación de las memorias sin autorización, en las que, entre otros pasajes de la vida de la estrella, se cuenta cómo ella y él perdieron la virginidad juntos, a los 13 años y a los 12, respectivamente. “Es realmente triste que en la misma semana de la muerte de Aaron haya un editor que parece estar imprudentemente publicando un libro para sacar provecho de esta tragedia sin tomarse el tiempo o el cuidado adecuados para verificar la validez de su trabajo”, ha declarado en exclusiva en una entrevista en el diario británico The Daily Mail.

Aaron Carter y Hilary Duff, de ahora 35 años, se conocieron cuando ambos eran ídolos adolescentes en el año 2000 y tuvieron una relación intermitente hasta 2003. La cantante y actriz saltó a la fama desde muy joven por el papel protagonista de la comedia adolescente de Disney Channel Lizzie McGuire. Inició su carrera musical en 2002, un año después del estreno de la popular serie. “Reducir la historia de Aaron a lo que parece ser un cebo de clic no verificado con fines de lucro es repugnante. De ninguna manera apruebo arrojar alguna luz sobre lo que obviamente es un robo de dinero, desinformado y despiadado”, añadía Duff en la misma publicación.

